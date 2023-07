Sa reporma sa MUP pension, protektahan din natin ang mga matagal na prumotekta sa atin

“Bahala na si Batman.”

Naranasan mo na bang maging si Batman? ‘Yung kapag bibigyan ka ng responsibilidad, gagawin mo ang lahat higit pa sa inaasahan sa’yo, kahit alam mong hindi ka mapaparangalan o mapapansin?

Ganyan ang buhay ng isang marangal na pulis at sundalo. Mapansin man o hindi ang mga sakripisyo, tuloy ang serbisyo.

Pero sa likod ng tapang na nakikita ng mga tao, kapareho niyo lang po kami. Mga simpleng anak, ama at asawa na may iba pang papel sa mundo. Kaya ganoon na lang namin ipaglaban ang karapatan namin laban sa nakaambang reporma sa MUP (military and uniformed personnel) pension.

Nabuksan ang usapin dahil sa panawagan ng Department of Finance na pagbayarin ng kontribusyon ang mga aktibo at retiradong pulis at sundalo dahil sa sinasabing posibleng “fiscal collapse” o ang pagkaubos ng pondo ng gobyerno.

Maraming beses kong ipinanawagan sa aking mga interview at sa pagdinig namin sa Senate Committee on National Defense and Security noong Mayo na sana naman, huwag nang isali sa kontribusyon ang mga aktibo at retiradong miyembro ng MUP.

Rekomendasyon ko nga, mas mainam na new entrants na lang ang kaltasan dahil hindi tulad nila, matagal nang inaasahan ng mga beterano ang pensyon at karamihan sa kanila ay may paglalaanan na para rito. Hindi naman siguro nararapat na kung kailan natapos sila sa serbisyo ay saka pa natin sila bibiguin.

Napakahalaga po kasi para sa amin ng “word of honor.” Kung mula pa sa umpisa ay nilinaw na ito, madali pa sanang ipaunawa sa mga ordinaryo nating kababayan at kabaro sa serbisyo. Nakapagtataka na sa haba ng panahon, para bang biglang sa MUP napunta ang responsibilidad sa sinasabing nakaambang pagbagsak ng pananalapi sa bansa.

Gayunpaman, handa pa rin tayong makinig sa kanilang patuloy na pagpapaliwanag lalo’t plano nang itakda sa lima hanggang siyam na porsiyento ang kontribusyon para sa mga miyembro, kabilang na ang mga aktibo at retirado.

Dahil nga rito, nakiusap tayong muli na magkaroon ng maayos at malawakang pag-uusap sa pagitan ng pamahalaan at MUP. Bukod kasi sa magiging pasanin ito, maaari pang maging rason ito para ma- demoralize ang mga kasamahan natin sa serbisyo. At ang masaklap, ngayon pa lang, karamihan sa kanila ay nag-aayos na ng papeles para sa kanilang early retirement.

So paano ito? Paniguradong mas malaking problema kung magkakaroon din tayo ng security at defense collapse. Hindi ko alam kung saan tayo papunta kung ganoon ang mangyayari. Ayaw ko na ring isipin pa.

Ano mang sitwasyon naroon ang MUP sa ngayon, umaasa akong makakamit rin natin ang liwanag dahil ayon na rin kay bagong Defense Secretary Gibo Teodoro, nagsasagawa na sila ng mga pagpupulong para mas maipaunawa ang kasalukuyan nating sitwasyon sa nasabing sektor. Alinsunod na rin ito sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na isaprayoridad ang paglutas sa suliraning ito.

Kung tutuusin, bilang isa nang Senador at nagtapos sa serbisyo, pwede namang sumang-ayon na lang ako sa pagbabagong ito. At inuulit ko, naiintindihan ko ang pinanggagalingan ng ating economic managers, dapat talagang umaksyon na. Pero sana sa magiging solusyon natin, hindi MUP lang ang magsasakripisyo. Dahil hindi naman basta pera ang itinaya namin para masabing karapat dapat kami sa benepisyo na ipinaglalaban namin. Buhay po ang itinaya namin noong kami ay nasa serbisyo.

Kaya huwag nating hayaan si “Batman” o ang MUP na akuin ang responsibilidad hanggang sa dulo. Dahil sila man po ay maituturing na mga superhero, hindi lang sila ang may kakayahang pigilan ang nagbabadyang fiscal collapse na ito. Magtulungan po tayong lahat at huwag natin silang iwanan sa laban, pagkatapos ng ilang dekada nilang pakikipaglaban para sa bayan. Walang sinumang Pilipino ang dapat naaagrabyado, itaga mo sa Bato!