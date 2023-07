Ricci wasak sa chikahan nina Andrea, Sabrina Carpenter

Trending na naman si Andrea Brillantes. Sabi nga nila, nasalo raw ni Andrea ang lahat ng suwerte sa panonood ng concert.

Dami na namang aliw, at slight nainggit sa kanya, ha!

Eh kasi naman, sa dinami-rami ng nanood sa concert ni Sabrina Carpenter, siya na naman ang napiling chikahin.

Eh, ang naging takbo ng chikahan nila ay tungkol sa mga haters, o sa kanta ni Sabrina, sa kung paano nakatulong sa pagkatao ng mga fan.

Dahil na rin sa ingay ng sigawan ng mga fan, hindi halos marinig ang sinabi ni Andrea kay Sabrina.

Ang malinaw na part lang ay, “Kind of ruined my reputation!”

Klaro rin ang, “But with your songs, it’s like you are the one speaking to them for me. That’s why I love your songs!”

Sa mga tanong ni Sabrina sa fans, maririnig mo ang sabi niya na, “Oh, it’s a guy?”

At siyempre, dinig na dinig din ang chika ni Sabrina na, “You all know this guy?” Lalo na ang malakas na ‘yessssss’ na sagot ng mga fan.

“Is he here?” tanong pa ni Sabrina.

“Noooooo!” sagot ng mga fan.

“Probably he doesn’t have taste!” sabi naman ni Sabrina.

At siyempre, base sa chika rin ng mga nakapanood ng concert mismo, si Ricci Rivero ang tinukoy ni Andrea na muntik wasakin ang kanyang reputasyon.

“Gagi si Andrea, nagra-rant kay Sabrina about Ricci. Hahaha!”

“Basta sabi ni Andrea she was betrayed tapos tinanong ni Sabrina kung ano gagawin ni Andrea and she said she’ll leave it in the past. Sabrina asked us (fans) if we knew about the ex and everyone yelled! Hahahaha!”

Well, kahit hindi binanggit si Ricci Rivero, pero ang mga fan na rin ang nag-assume na siya ‘yon, at wasak na wasak siya, ha! ‘Kaloka, ‘di ba?

Heto naman ang hirit ni Andrea sa kanyang Twitter:

“Oh my God the Sabrina Carpenter just noticed me, picked me, looked at me, talked to me, fist bumped me, held the mic for me… I don’t know what to say…

“I love you so much. You’re amazing!” sabi ni Andrea, na naka-tag pa si @SabrinaAnnlyn.

“Ang panget ng English ko dun! She’s so freaking pretty and mesmerizing I forgot how to think and to speak proper English. I’m so sorrrryyy! I was literally shaking ‘di ako makapaniwala sa nangyayari eh!” kasunod na hirit pa niya.

“And thank you sa napaka-warm na crowd kanina! Very supportive also. Hahahahaha! Grabe. I was literally so scared when she called me kasi ayaw ko na magalit mga tao sakin. Hahaha!

“But this was different experience. Thank you sa mga nandun!” sabi pa ni Andrea.

Nag-react din si Andrea sa tweet na “Filipino actress Andrea Brillantes being interviewed by Sabrina Carpenter during the concert.”

“Hala siya hahah. Ang bongga naman ng interviewer ko! Hahahaha! Si Sabrina Carpenter pa talaga!? sey niya!”

Anyway, si Sabrina Carpenter ay American singer-actress na nagpasikat ng kantang ‘Can’t Blame a Girl for Trying’ at ‘Emails I Can’t Send’. Lumabas din siya sa pelikulang ‘Horns’, ‘The Hate U Give’, at marami pang iba.