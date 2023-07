Pusa, nag-ampon ng daga

Kilala natin ang daga at pusa bilang mortal na magkaaway.

Mula sa mga napapanood na cartoons noong bata pa tayo tulad ng Tom and Jerry, hindi tumatagal ang dalawang hayop na ito nang hindi nag-aaway kaya naman gulat na gulat tayo kapag nakikitang magkasundo ang dalawa!

Tulad na lang ng isang video sa Facebook na ini-upload ng page na ‘Mga pusa sa daan’ na makikita ang isang inahing pusa na imbes na kuting ang alagaan ay daga ang inampon kasama ang kanyang mga anak!

Sa video, bagong panganak pa ang pusa ngunit mapapansin na kasama ng mga kuting ay isang malaking itim na daga na hayahay pang nakahiga sa higaan ng mag-iina.

Hindi man lang tinataboy ng pusa ang nasabing hayop at tila pinoprotektahan pa ito sa nag video at ayaw ipakuha!

Pati mga kuting, dumidikit pa nang todo sa daga.

Hindi lang fur parent ng nasabing pusa ang hindi makapaniwala sa nasaksihang pang-aampon, pati mga netizens, hinagaan ang pusang ina.

“The world is healing,” comment ni Kevin.

“Swerte naman yan pusang yan!!let them live and friend peacefully po!!” saad naman ni Maricel.

“World peace and spread love to the world,” dagdag ni Eva.

Umabot na sa libu-libong reaction ang nasabing video at pinanood ng nasa 1.4 milyong user. (MJ Osinsao)