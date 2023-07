Poe sa PNP: Sampolan na mga scammer

Hinamon ni Senadora Grace Poe ang Philippine National Police (PNP) na habulin at kasuhan ang mga scammer sa mobile phone ngayong madali na nila itong makikilala dahil sa SIM registration.

Sinabi ito ni Poe kasunod ng pagtatapos sa registration ng SIM noong Hulyo 25 matapos na hindi magpatupad ng extension ang Department of Information and Communications Technology (DICT).

“The end of SIM registration signals the beginning of intensified crackdown on mobile phone scammers,” giit ng may-akda at sponsor ng Republic Act 11934 o SIM Registration Act.

“Hamon sa law enforcers na maipakita kung paano masasampulan ang mga lumalabag sa SIM Registration Law,” dugtong pa niya.

Dahil aniya sa natu¬rang batas, sinabi ng chairperson ng Senate committee on public services na hawak na ng Philippine National Police (PNP) at iba pang enforcement agencies ang mekanismo at reliable data para matutukan ang SIM-related crimes.

“Hindi na mangangapa sa dilim ang PNP kapag may nag-report ng text scam,” saad ni Poe.

“Kaakibat nito, ina¬asahan natin ang mabilis na pagresponde sa mga sumbong para mapanatag naman ang ating mga kababayan,” ani Poe.