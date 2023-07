PBBM nilaan P173M sa mga biktima ni ‘Egay’

Kumikilos na ang mga ahensya ng pamahalaan para tulungan at alala¬yan ang mga napinsala ng bagyong Egay.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa kanyang Twitter post nitong Miyerkoles nang umaga.

Ayon sa Pangulo, nakahanda na ang mahi¬git P173 milyon na stand by funds pati na rin ang non-food items na iaabot sa mga nasalanta ng bagyong Egay partikular na sa Northern Luzon.

“Tuloy-tuloy ang ating¬ pagkilos upang maksiyunan ang maaa¬ring pinsalang dulot ng super typhoon Egay,” anang Pangulo.

Bukod sa standby funds ay naka-deploy na rin aniya ang mga team mula sa Armed Forces of the Philippines (AFP), Bureau of Fire Protection (BFP) at Philippine Coast Guard para sa search, rescue at retrieval operations mula sa pinsalang iniwan ng bagyo.

Batay sa report ng mga ahensya ng gobyerno sa Malacañang, mala¬wak ang iniwang pinsala ng bagyo partikular na ang mga pagbaha, pagkasira ng mga pananim at iba pa.

Ini-report na rin sa Palasyo na naibalik na ang supply ng kuryen¬te sa 93.53% ng mga apektadong bayan.

Tiniyak ng Pangulo na maayos ang kalaga¬yan ng 38,991 na mga pamilyang naapektuhan sa Regions 1,2,3, Calabarzon, Mimaropa, regions 6,7 at 12. (Aileen Taliping)