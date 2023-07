Paul Soriano nagbakasyon

Nakabakasyon si Presidential Adviser for Creative Communications Paul Soriano.

Ito ang kinumpirma ni Presidential Communications Office (PCO) Secretary Cheloy Garafil bilang tugon sa mga ngtatanong kung bakit hindi nakita ang film director sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. noong Hulyo 24, 2023.

Ayon kay Garafil, nagbakasyon si Soriano bago pa man ang SONA ng Pangulo dahil malapit nang manganak ang kanyang asawang si Toni Gonzaga.

“He’s been on leave since before the SONA. Toni is about to give birth,” ani Garafil sa sidelines ng pakikipagkita ng Pangulo sa Filipino Community sa Kuala Lumpur, Malaysia noong Martes nang gabi.

Hindi naman binanggit ng kalihim kung hanggang kailan ang official leave ni Soriano.

Matatandaang noong nakalipas na linggo ay inianunsyo ng Kamara na ang Radio TV Malacañang na ang mangangasiwa sa lahat ng paghahanda para sa SONA ng Presidente at hindi binanggit si Soriano na isang kilalang film director. Si Soriano ang nagdirek sa unang SONA ng Pangulo noong 2022.

Nitong mga nagdaang araw ay nakaladkad ang pangalan ni Soriano sa kontrobersyal na ‘Love the Philippines’ tourism slogan ng Department of Tourism na natuklasang kinuha ang stock footage sa abroad. ¬(Aileen Taliping)