Pamilya ng doktor sinerbisyuhan mga sundalo

Panata na ng isang angkan ng mga doktor sa Zamboanga Sibugay ang panggagamot ng libre sa mga nangangailangan at kasama rito ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines (AFP) gayundin ang kanilang mga mahal sa buhay.

Ito ang pamilya ni Dr. Amy T. Adona, co-administrator ng Tagaloguin-Adona Polymedic and Diagnostic Center Incorporated (TAPDCI) na nakabase sa Ozamiz City.

Libre silang nagkakaloob ng serbisyong medikal sa mga sundalo ng 102nd Infantry Brigade ng Philippine Army at Citizen Armed Forces Geographical Active Auxiliary Units (CAA) sa Zamboanga Sibugay.

“Our primary objective is to ensure that soldiers and their families have access to quality healthcare services without any financial burden,” ayon pa kay Doc. Amy.

Naisakatuparan ito nang lumagda sa isang memorandum of partnership agreement ang 102Bde at TAPDCI sa headquarters ng 1st Infantry Division (ID) sa Labangan, Zamboanga del Sur noong Hulyo 22, 2023.

“By joining hands, the 102BDE and TAPDCI aim to promote the overall health welfare of those who dedicate their lives to safeguarding our freedom and security,” dagdag ni Doc Amy.

Hindi kataka-taka na malapit ang puso at may malasakit si Doc. Amy sa kalagayan ng mga sundalo dahil isang reserve Army colonel.

Kasama ni Doc. Amy na gagamot sa mga sundalo ang kanyang asawa, dalawa nilang anak at manugang na lalaki.

Magbibigay sila ng libreng serbisyo sa mga may sakit sa hanay ng 8,000 sundalo, miyembro ng CAA at kahit na sa mga dating rebelde at kanilang mga pamilya.

Sabi pa niya, 86 sa ginamot nilang mga sundalo ay dumaranas ng hypertension, acute gastritis, at acute gouty arthritis.

“If the need arises, we would refer them to co-doctors who have specialization of their health needs,” giit ni Doc Amy.

Laking pasasalamat naman ni 102Bde commander Brigadier General Elmer Suderio dahil malaking bagay sa mga sundalo ang tulong ng pamilya ni Doc Amy.

“This opportunity will boost the morale and dedication of our soldiers to serve the people and protect the nation,” ani pa nito.