P16.6 bilyon sa limang taon! Jaylen Brown highest-paid player sa kasaysayan ng NBA

SI Jaylen Brown na ang tatanggap ng pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng National Basketball Association (NBA).

Pumirma ang two-time All-Star wing na si Jaylen ng five-year, $304 million (P16.6 bilyon) supermax contract extension sa Boston Celtics para maging highest-paid player sa NBA history.

Fully guaranteed ang kontrata at walang player option sa final year ng deal sa 2028-2029 season.

Mayroon pang trade kicker sa kontrata na magtataas pa sa matatangap niya kapag ipinamigay siya ng Boston sa ibang koponan

Ang 26-year-old player ay nag-average ng career-high 26.6 points per game (49/34/77 shooting splits), 6.9 rebounds at 3.5 assists sa 35.9 minutes per game sa nagdaang season.

Swak ang Celtics sa conference finals sa lima sa pitong season ni Jaylen sa Boston kasama ang 2022 NBA Finals appearance nang matalo sila sa Game 6 kontra four-time champion Golden State Warriors.

Si Brown ang tanging miyembro ng 2016 draft class na nakakuha ng All-NBA honors na may isang taon pang natitira sa kanyang orihinal na kontrata.

Tatanggap si Brown ng $28.5 million sa darating na season bago magsimula ang kanyang ekstensiyon sa 2024.

(Abante Sports)