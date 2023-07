Omega-3 ng isda epektib sa baga

Alam n’yo bang mabisa para sa katawan ang omega-3 fatty acids na tanging sa isdang salmon, tuna, at sardinas lamang makikita dahil sa mataas na level na taglay nito na mainam para sa dietary supplement.

Bukod sa dietary supplement, napapangalagaan pa ng omega-3 acids ang kalusugan ng lungs.

Hindi lang sa isda at fish oil ang sources nito kundi may taglay ding omega-3 ang nuts and seeds, plant oils, at ilang fortified foods.

Base sa research na suportado ng National Institutes of Health, malinaw na kailangan ng katawan ang omega-3 fatty acids dahil napapalakas nito ang immune system ng tao at malusog na mga baga.

Ayon kay James P. Kiley, Ph.D., director ng NHLBI’s Division of Lung Diseases, marami pang kailangang pag-aaral pero malakas umano ang nagiging link na mainam ang omega-3 para sa lung function.

Ibinase nila ang pag-aaral sa US residents kung saan mahina sila sa pagkain ng isda at lumabas sa pag-aaral, kung saan nag-serve sila ng two servings of fish per week na hindi naman nasunod dahil talagang ayaw nila ng lasa ng isda.

Napag-alaman na kadalasang sakit na kulang sa omega 3 fatty acids ay cancer at cardiovascular diseases.

Pinatunayan din ni Patricia A. Cassano, Ph.D., director ng Division of Nutritional Sciences at Cornell University, na ang pagkonsumo ng omega-3 bilang parte ng healthy diet ay mainam para makaiwas sa sakit at mapangalagaan ang lungs. (Vick Aquino)