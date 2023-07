Nawawalang nene, ibinaon sa sagingan

Natagpuang walang buhay at nakabaon sa sagi­ngan ang bangkay ng isang anim na taong gulang na batang babae matapos itong mapaulat na nawawala dalawang araw na ang nakararaan sa Majayjay, Laguna.

Ayon sa Majayjay police, natagpuan ng mga kaanak at opisyal ng barangay ang bangkay ng biktima habang natatabunan ito ng mga dahon sa pagitan ng mga puno ng saging sa tabing-ilog sa Barangay San Roque, Majayjay bandang alas-dos nang hapon noong Martes.

Nakita ng mga ito ang isang paa ng biktima na nakalitaw at hindi gaanong natabunan ng lupa.

Huling nakitang buhay ang bata habang naglalaro ito malapit sa kanilang bahay noong Hulyo 24.

Ayon kay P/Maj. Rodiard Dela Peña, hepe ng Majayjay police, may person of interest na sila sa kaso na isang 53-anyos na lalaki na residente rin sa nasabing barangay.

Sinasabing may kakulangan ito sa pag-iisip at dati ring nalulong sa ilegal na droga. Gayunman, itinanggi nito na may kinalaman siya sa krimen. (Ronilo Dagos)