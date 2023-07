Mga nasunugan sa Zamboanga City sinaklolohan ni Sen. Bong Go

Mariing tiniyak ni Senador Christopher “Bong” Go ang mas malakas at epektibong kampanya sa pag-iwas sa sunog na ipinakita ng tulong ng kanyang team sa mga biktima ng sunog sa Zamboanga City noong Hulyo 20.

Nabatid sa video message, ni Go tiniyak ng senator sa mga apektadong residente sa pagsasabing “Napakahirap po ng panahon ngayon lalo na po at nasunugan kayo. Pero huwag po kayong magalala dahil andito lang po kami na handang tumulong sa inyo sa abot ng aming makakaya.”

Kaugnay nito nagbigay ng tulong ang outreach team ni Go sa 419 na nasunugan sa Zamboanga City Coliseum. Kasama sa tulong ang mga grocery pack, bitamina, maskara, at meryenda. Bukod pa rito, nakatanggap ang mga piling tatanggap ng mga cellular phone, kamiseta, bisikleta, sapatos, at bola para sa basketball at volleyball.

Magugunitang naging instrumento ang senador sa pagsusulong ng Fire Protection Modernization Act of 2021, na naglalayong pahusayin ang mga kakayahan sa paglaban sa sunog ng ahensya at tiyakin ang mas mahusay na pagtugon sa sunog mula sa gobyerno.

Samantala ang batas na ito, na pangunahing itinataguyod ni Go ay nag-uutos ng sampung taong modernization program para sa Bureau of Fire Protection (BFP). Kasama sa programa ang pagkuha ng mga makabagong kagamitan sa sunog, ang pangangalap ng mga karagdagang tauhan, at espesyal na pagsasanay para sa mga bumbero, bukod sa iba pang mga hakbangin.

“Sa pamamagitan ng BFP Modernization Act, layunin nating magbigay ng karagdagang kagamitan, mas maraming bumbero, at buwanang mga kampanya sa edukasyon upang turuan ang ating mga kababayan sa kaligtasan sa sunog. Ang bawat bahay na nasusunog ay nakakaapekto sa buong kapitbahayan, kaya dapat nating doblehin ang ating pagsisikap sa pagiging maingat,” diin ni Go.

Bilang karagdagan sa kanyang adbokasiya sa pag-iwas sa sunog, pinayuhan ni Go ang mga indibidwal na may isyu sa kalusugan na gamitin ang kanilang mga sarili sa mga serbisyong ibinibigay ng Malasakit Center, na matatagpuan sa Zamboanga City Medical Center, Mindanao Central Sanitarium, at Labuan General Hospital.

Ang Malasakit Center ay nagsisilbing isang convenient one-stop shop kung saan ang mga mahihirap na pasyente ay maaaring humingi ng tulong medikal mula sa iba’t ibang ahensya ng gobyerno, tulad ng Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Philippine Health Insurance Corporation, at Philippine Charity Sweepstakes Office.

Suportado rin ni Go ang pagtatayo ng apat na Super Health Center sa Barangay Calarian, Talon-Talon, at. Manicahan — ang huling groundbreaking ay ginanap noong Hunyo 30.