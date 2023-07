Mga faney ipaglalaban box office title ni Kathryn 

Kahit na katatapos lang ng principal filming/shooting ng pelikulang ‘A Very Good Girl’ na pinagbibidahan ng Phenomenal Box Office Queen Kathryn Bernardo at ng international critically acclaimed actress na si Dolly De Leon noong Thursday, at noong isang araw naman sila nag-pictorial sa Dolphy Theatre in ABS-CBN para sa promo ng movie, aba, aligaga na ang lahat ng mga fan club ng aktres para sa ikakasa nilang block screenings, ha!

Tulong-tulong nga ang fans para sa latest movie ni Kath.

May kanya-kanya nang social media posting ang bawat grupo at nagsimula na rin silang mag-ingay para ipakita ang kanilang support sa girlfriend ni Daniel Padilla.

Noong nagwo-work pa ako kay Kathryn at sa kanyang nanay na si Min Bernardo ay nakilala ko na ang halos lahat ng mga presidente ng kanyang fan clubs, pati na ang KDKN Solidarity (alliance ng lahat ng KathNiel fan group), kaya alam ko na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para maipanalo lamang sa takilya ang much anticipated movie ng iniidolong aktres.

Gagawin nila ang lahat para maging box office hit din ang ‘A Very Good Girl’ pag ipinalabas na ito sa mga sinehan ngayong August kahit nga sabihing mahihina sa takilya ang mga pelikulang Pinoy na ipinalabas lately.

Matatandaang si Kathryn ang may hawak ng una at pangalawang puwesto sa box office record ng pelikulang Pilipino – una na ang ‘Hello, Love Goodbye’ nila ni Alden Richards at pangalawa ang ‘The How’s of Us’ nila ni Daniel Padilla.

Ang tanong ngayon, ma-break kaya ng ‘A Very Good Girl’ ang record ng dalawang super hit movies ni Kath kahit na walang ka-love team ang aktres sa kanyang bagong pelikula at ang sabi pa nga ay ibang Kathryn Bernardo ang makikita rito?

Well, ‘yan ang aabangan natin!

‘Yun na! (Ogie Narvaez Rodriguez)

