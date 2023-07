Marlon Tapales, Naoya Inoue ipinoporma unification fight

LAKAS loob na hinamon ni International Boxing Federation (IBF) at World Boxing Association (WBA) super bantamweight champion Marlon “Nightmare” Tapales ang bagong World Boxing Organization (WBO) at World Boxing Council (WBC) 122-pound titlist na si Naoya “Monster” Inoue matapos ang matagumpay na 8th round technical knockout win kontra Stephen Fulton nitong Martes ng gabi sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan.

Ikinakasa na ang unification title fight ng dalawa sa darating na Disyembre sa hindi pa matukoy na lugar

Tatangkain ni Tapales (37-3, 19KOs) na maging kauna-unahang Pilipino na tatanghaling undisputed champion sakaling masilat ang undefeated Japanese slugger na hinablot lahat ng korona sa bantamweight division noong isang taon.

“I want to fight Naoya Inoue. I want to prove to myself that I’m a champion,” bulalas ni Tapales.

Makukunsiderang pinakamahusay na Japanese boxer si Inoue (25-0, 22KOs) na nakuha ang kanyang fourth division title, para pantayan si WBA super flyweight kingpin Kazuto Ioka na may singdaming bilang ng titulo sa apat na dibisyon, ngunit nag-iisang gumawa ng kasaysayan sa pagiging undisputed champ, na hindi umano malabong ulitin sa 122-lb class.

Matiyagang maghihintay ang 31-anyos na tubong Tubod, Lanao del Norte sa naging resulta ng bakbakan na nagtapos sa 1:14 mark ng 8th round.

Tanging si Tapales na lamang ang natatanging Pilipino na kampeon sa kasalukuyan, habang wala pang Noypi na boksingero ang nakakagawang masungkit ang lahat ng titulo sa isang dibisyon.

(Gerard Arce)