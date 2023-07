Loisa markado agad, kinabog mga kasama sa serye

Sa unang episode pa lang ng bagong teleserye nina Loisa Andalio, Alexa Ilacad, Elisse Joson at Charlie Dizon, usap-usapan agad ang una. Grabe nga ang papuri sa kanya ng mga faney.

Heto nga ang chika ng mga netizen:

“Loisa nailed it.”

“Magaling talaga si Loisa kahit anong role ang gampanan niya, magaling siya.”

“Ang galing ni Loisa. I love them all, lahat ng girls, pero si Loisa did it the best. Ang galing din naman ng ibang cast.”

“Ang galing ni Loisa umarte.”

“Thank you for casting Loisa, may aabangan na talaga kami.”

“Loisa slay!”

“Loisa the best talaga, ang galing sobra.”

“Nabigla ako kay Loisa, ang galing talaga.”

“Ang galing ni Loisa, pang-bida ang role talaga. Ikaw ang magdadala ng show niyo.”

“Super galing mo Loisa. Deserving ka talaga magbida.”

“Grabe magpaiyak si Loisa. Ang intense ng mga eksena niya.”

Well, sabi nga ni Direk Theodore Boborol, “They obviously haven’t seen ‘James & Pat & Dave’ to see that you were already a good actress even before. Hehe. Congrats Loisa for ‘Pira-Pirasong Paraiso’. So proud of you.”

“Thank you po Direk,” sabi lang ni Loisa.

Anyway, si Loisa nga ang sinasabing batang Angel Locsin, ha! Bukod sa halos magkahawig daw ang dalawa, kering-keri nga raw ni Loisa ang mga sensitibong eksena, na lumuluha lang, at hindi nagwawala.

Anyway, abangan na lang ang iba pang episode ng ‘Pira-Pirasong Paraiso’ lalo na kapag nagpakitang gilas na rin ang iba pang cast, ha! (Dondon Sermino)