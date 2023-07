Kaibigan, kadugo? Angelica may banta sa ‘fersons’ na dinedma siya

Kanino kaya nagtatampo si Angelica Panganiban? Sa mga kamag-anak, kaibigan, katrabaho kaya?

Sa Instagram story niya tungkol sa mga advice sa mga bagong nanay, o sa mga tao na gustong bumisita sa mga bagong panganak, naglagay ng kakaibang mensahe si Angelica.

“Hmmm… until now hindi pa rin ako madalas kumustahin ng mga ferson. All they want is to see my baby. But not really ‘visiting’ me,” sabi niya.

Na kahit daw ang mga simpleng text man lang sa kanya para kumustahin siya ay wala.

“Not a single text on how’s my hip injury. If I still have postpartum blues? But nasasanay naman na ko,” saad pa niya.

Kaya nakakaloka ang kasunod na chika niya, na tila may pagbabanta, na posibleng layuan niya ang mga taong `yon.

“Pero walang gulatan kung lumayo loob ko ha!” sabi ni Angelica.

Well, definitely ang mga taong malapit sa puso niya ang tinutukoy niya, ha! Hindi naman siya magtatampo kung hindi niya ka-close ang mga ‘fersons’ na hindi siya naaalalang kumustahin man lang, o dalawin talaga.

‘Kaloka. (Dondon Sermino)

See Related Stories:

Di malimutan: Angelica umakyat sa bakod makapag-audition lang

Angelica ramdam sobrang pagmamahal ni Gregg kay Baby Bean