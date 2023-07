Jordan Clarkson sure nang sasabak sa FIBA World Cup

NASIGURO ng Samahang Basketbol ng Pilipinas ang pangako ni Utah Jazz player at dating NBA Sixth Man of the Year na si Jordan Clarkson na maglaro para sa Gilas sa nalalapit na 2023 FIBA World Cup.

Ito ay matapos ang nakakapagod na negosasyon na muntik na masira bago nito nasiguro na si Clarkson ay pupunta sa Maynila para muling maglaro para sa Gilas sa World Cup simula Agosto 25.

Kinumpirma mismo ng bagong pirma sa Utah Jazz na si Clarkson ang paglalaro para sa Pilipinas sa post nito sa kanyang social media page.

“Always ready to cheer for Daddy! Let’s get it 2023 FIBA World Cup!,” sabi nito sa post.

Anim na araw na ang nakalipas matapos na ang deal na magbibigay-daan para maglaro si Clarkson sa Gilas bilang naturalized player nito sa 2023 FIBA World Cup ay tila wala nang kalinawan.

Ang coaching staff, na nasa matinding pressure para buuin ang pinakamahusay na koponan para sa pandaigdigang kaganapan, ay ninanais na mag-ulat si Clarkson bago ang Agosto 1 para makasama sa pambansang koponan na aalis patungong China para sa isang pocket tournament.

Gayunman, si Clakson ay hindi makakalipad sa Pilipinas hanggang Agosto 6 dahil sa kailangan nitong ayusing mga personal na bagay.

(Lito Oredo)