Inutusang maglinis sa bahay: Totoy tinoyo, nagwala, tinutukan ng baril mga pulis

Nabalot ng tensyon ang isang komunidad nang toyoin umano ang isang 10-taong gulang na batang lalaki at tutukan ng baril ang mga pulis bago ito itinutok sa kanyang ulo at saka ito ipinutok sa itaas sa Chicago, USA noong Lunes.

Wala namang nasugatan sa insidente habang dinala sa ospital ang bata para obserbahan.

Sa ulat, rumesponde ang mga pulis sa bahay ng pamilya ng bata sa Beverly Hills dahil sa report ng pamamaril nito sa kanilang bahay dahil sa dinaranas na mental distress bandang alas-11:20 nang umaga.

Ayon kay Chicago Police Deputy Chief Migdalia Bulnes, napalabas ng mga negotiator ang bata pero pumasok uli ito sa bahay, may bitbit na baril at saka muli itong itinutok sa kanyang ulo.

Dahil dito, napuwer­sa ang mga pulis na magpaputok ng kemikal sa lugar. Tulad ng inaasahan, natakot ang bata at initsa ang baril.

“It’s a little bit more delicate because he’s 10 years old, and he’s in distress. And we know that. He’s a child, so that’s what’s in our mind when we have discussions of what’s the next step,” ani Bulnes.

Ayon sa lolo ng bata na si Thurston Daniels, tinoyo at nagmaktol ito nang utusan siya ng kanyang ina na maglinis sa bahay.