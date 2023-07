HORI7ON ratsada sa mga TV show sa South Korea

After 5 months mula nang mabuo sila bilang isang grupo sa Kapamilya survival show na ‘Dream Maker’ ay opisyal na ngang nag-debut ang HORI7ON.



Naganap ang kanilang live album showcase sa Olympic Hall, Olympic Park sa Seoul, South Korea na dinaluhan ng Filipino and Korean Anchors, tawag sa fans ng grupo.

Pinerform ng HORI7ON ang mga kanta sa kanilang first full-length album na ‘Friend-SHIP’ gaya ng ‘Dash’, ‘Tiger’, at ‘Lovey Dovey’ na mga mission song nila sa ‘Dream Maker’.

Pinerform din nila ang mga bago nilang songs na ‘Hit Me’,‘Birthday’, ‘How You Feel’ kasama si Haeun ng K-Pop idol girl group na Lapillus, at ang debut track nilang ‘SIX7EEN’.

Pumunta naman ng Seoul ang Star Magic at ABS-CBN TV Production Head na si Direk Laurenti Dyogi, gayundin ang Filipino dance coach ng grupo na si Mickey Perz, para magbigay ng suporta sa showcase ng grupo.

Samantala, patuloy ang pamamayagpag ng HORI7ON hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa iba’t ibang bansa, dahil ang music video ng ‘SIX7EEN’ ay may 1.9 million views na sa loob lamang ng 20 hours mula nang ma-release ito.

Ang debut K-Pop album naman nila na ‘Friend-SHIP’ ay nasa Top 6 ng Daily Physical Album Chart ng Korean music chart na Hanteo Chart, habang number one naman ito sa iTune sa Philippines, New Zealand, Qatar, at United Arab Emirates.

Number one na rin sa iTunes Philippines ang ‘SIX7EEN’ at pasok din sa iTunes charts sa iba’t ibang bansa ang mga kanta nila na ‘Mama’, ‘Lovey Dovey’, at ‘Death or Paradise’.

Samantala, naghahanda na ang ABS-CBN at MLD Entertainment sa grand homecoming ng HORI7ON sa September.

Pero bago sila umuwi ng Pilipinas ay lilibutin muna nila ang mga TV shows sa South Korea, last week nga ay nag-taping na sila para sa programang ‘Music Core’ ng MBC TV network.

Pagkatapos ng kanilang homecoming ay lilibutin naman nila ang iba’t ibang bansa gaya ng USA at Mexico kung saan magpe-perform sila sa isang music fest doon.

Bonggels!

