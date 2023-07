Dragon Boat tatalakayin sa TOPS Usapang Sports

USAPANG dragon boat ang tampok sa Tabloids Organization in Philippine Sports, Inc. (TOPS) ‘Usapang Sports’ ngayong Huwebes (Hulyo 27) sa PSC Conference Room sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Manila.

Magsisilbing panauhin sa lingguhang programa ganap na alas-10:30 ng umaga sa pagtataguyod ng Philippine Sports Commission, Behrouz Persian Cuisine at Pocari Sweat ang mga opisyal at premyadong atleta ng Philippine Dragon Boat Federation sa pangunguna ni PDBF President Atty. Jay Pee Villanueva.

Makakasama ni Villanueva sina Ma. Annabelle Tario, coach ng Elite Senior Team, gayundin sina Isaiah James Quipit, co-captain ang Elite Men’s Crew at Marjorie Duran, co-captain ng Elite Women’s Crew.

Inaanyayahan ni TOPS President Beth Repizo ng Pilipino Star Ngayon ang mga miyembro at opisyal, gayundin ang mga sports enthusiast na makilahok sa programa na mapapanood din via livestreaming sa opisyal Facebook page TOPS Usapang Sports at sa Channel 8 ng pinakabagong mobile app broadcast network Pinoy Ako (PIKO).

(Abante Sports)