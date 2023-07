Dapat magsalita tayo

Ang pagiging produktibo ng mga empleyado ay isa sa mga nakakatulong sa ekonomiya para ito ay umunlad.

May mga pamahalaan na nagbibigay ng suporta sa larangan ng mga patakaran na naghihikayat sa mga kumpanya na pag-ibayuhin ang pagiging produktibo ng mga empleyado. Kapag produktibo ang mga empleyado, tataas ang kikitain ng mga kumpanya, na dapat ay ibalik ang pakinabangan sa lipunan, kagaya ng mas mababang presyo ng mga produkto o serbisyo, mas mataas na kalidad ng mga ito, mas mataas na sweldo ng mga empleyado, at iba pa.

Maraming mga eksperto ang nagsasabi na ang pagiging produktibo ng mga empleyado ay kakambal ng kanilang malasakit para sa kumpanya. Napakagandang mapagmasdan ang mga taong nagmamalasakit sa negosyo na kanilang pinapasukan.

Sa ganang akin, ang isa sa pinakamalakas na indikasyon ng pagmamalasakit sa kumpanya ay ang pagkakaroon ng magandang customer service. Ang mga mamimili ang bumubuhay sa mga kumpanya. Hindi ba nararapat lang na paglingkuran nang mabuti ang mga customers, lalo na kung ang hinihiling na antas at kalidad ng serbisyo ay ang ipinangako ng kumpanya? Ito rin ang dapat na ibigay ng mga empleyado upang matulungan ang kumpanya sa negosyo, na siya namang bumubuhay sa kanila at kanilang mga pamilya. May bigayan, sabi nga. Sa pagitan ng kumpanya at ng mga empleyado, ang nararapat ay pagtutulungan, hindi lamangan, o kawalan ng pakialam sa isa’t isa.

Ngunit, nakakalungkot man sabihin, marami-rami sa ating mga kababayan ay walang pakialam. Palagay ko hindi naman lingid sa kaalaman ng marami ang mga sitwasyon na tayo ay nasungitan, nabigyan ng maling impormasyon, o minenos ng mga taong dapat ay nag-aasikaso sa mga customers.

Marami ang mga magpapatunay na karamihan sa mga ganitong sitwasyon ay kaakibat ng mga transaksyon sa gobyerno. Ang pangunahing dahilan dito ay ang kapangyarihan at monopoliya na tinatamasa ng gobyerno. Wala silang kumpetensiya. Kung kailangan mo, halimbawa, ng serbisyo ng isang ahensya, tiyak na sila lamang ang maaring makapagbigay ng kailangan natin. Sa madaling salita, hindi natin sila kayang pagmalakihan. Nakakalungkot, nguni’t hindi lamang gobyerno ang ganito. Kung susuriin natin, ang ganitong klaseng pag-uugali ay nararanasan din sa labas ng gobyerno. Sa mga paaralan, halimbawa, kilalang masusungit ang mga taong nasa likod ng mga serbisyong sila lamang ang bukod tanging maaring puntahan. Kung masusungitan ka sa registrar’s office tungkol sa iyong enrolment, maari ka bang magpunta sa ibang opisina?

Ang tugon ng marami ay manahimik na lamang. Nguni’t kapag ganito, parang kinukunsite natin ang pag-uugali na hindi nararapat. Dapat magsalita tayo kapag mayroong hindi nararapat.