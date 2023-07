Chiz rerepasuhin procurement law

Nangako si Senador Francis ‘Chiz’ Escudero na isusulong niya ang isang panukala na nag¬lalayong amiyendahan ang procurement law at auditing code para makatulong na mapalakas ang kapangyarihan ng local government units (LGUs).

Ayon kay Escudero, dapat una¬hin ang nasabing mga panu¬kala lalo na’t naghahanda ang LGUs para sa ‘full evolution’ na makikita sa ilalim ng Republic Act 7160 o ng Local Government Code of 1991, gayundin sa Supreme Court (SC) ruling sa Mandanas-Garcia petitions.

“Amending our old laws on government procurement and audit process are very timely as LGUs prepare for full devolution,” sabi ni Escudero sa isang statement.

“Ang pag-amiyenda ng mga batas na ito sa lalong madaling panahon ay makakatulong sa ¬ating mga LGUs upang lalo pang mapabuti ang pagseserbisyo sa ating mga mamamayan,” dagdag¬ pa niya. (Dindo Matining)