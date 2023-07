Carl James Martin ipapagpag walong buwang kalawang

MAGBABALIK sa boxing ring si Ifugao rising star Carl Jammes “Wonder Boy” Martin upang ipagpatuloy ang unbeaten streak laban sa Tanzanian boxer na si Oscar Duge sa Agosto 19 sa Mandaluyong City.

Tatapusin ng 24-anyos na multi-regional titlist ang mahigit walong buwang pananahimik sa laban matapos maunsyami ang nakalinyang come-back fight nitong Mayo sa undercard bout sa laban ni John Riel “Quadro Alas” Casimero at Fillipus Nghitumbwa ng Namibia sa Okada Manila Hotel and Casino sa Paranaque City.

“I was inactive for about a year during the pandemic and I struggled a bit. Looking back, I learned a lot from that inactivity and I hope to make the necessary adjustments this time,” wika ni Martin na nagpagaling sa kanyang rib injury.

Huling sumabak at nagwagi ang 5-foot-6 southpaw mula Lagawe, Ifugao kontra kay Komgrich “Eaktwan BTU Ruaviking” Nantapech ng Thailand noong Disymbre sa CCDC Gym sa La Trinidad, Benguet para sa International Boxing Federation (IBF) Pan Pacific super-bantamweight title na nagtapos sa second round knockout.

Hinahasa si Martin (21-0, 17KOs) bilang isa sa mga batang Pinoy boxer na susunod sa yapak ng mga legendary boxer.

Kasalukuyang nakapwesto ito sa 122-pound class na fourth ranked sa IBF title ng kababayang si Marlon “Nightmare” Tapales, na hawak din ang WBA belt, habang 8th ranked sa WBO ni newly-crowned Naoya “The Monster” Inoue ng Japan na napasakamay rin ang WBC title matapos ang eighth round panalo kay Stephen Fulton nitong Martes ng gabi.

Mayroon namang four-fight winning streak ang 26-anyos na si Duge na sa huling laban ay nagtapos sa 10-round spilt draw laban sa kababayang si Adam Mbega nitong Pebrero 24.

Maituturing na matibay na boksingero ang 5-foot-3 na hindi pa napapatumba sa laban.

“Martin better be ready as I will aim for his world rankings. This is my chance. This is for my family. This is for Tanzania,” saad ni Duge.

(Gerard Arce)