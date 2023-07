Bronny, anak ni LeBron James, inatake sa puso

NASA maayos nang kalagayan ang panganay na anak ni NBA superstar LeBron James ng Los Angeles Lakers na si Bronny James matapos atakehin sa puso habang nagsasanay sa University of Southern California (USC) nitong Lunes ng umaga (oras sa Amerika).

Patuloy na nagpapagaling ang 18-anyos na 6-foot-3 guard sa isang hindi tinukoy na ospital kasunod ng pagsagip rito ng medical staff ng USC Galen Center habang agad isinugod sa pagamutan matapos ipasok sa Intensive Care Unit (ICU).

“Yesterday while practicing Bronny James suffered a cardiac arrest. Medical staff was able to treat Bronny and take him to the hospital. He is now in stable condition and no longer in ICU. We ask for respect and privacy for the James family and we will update media when there is more information,” paliwanag ng kinatawan ng pamilya James.

“LeBron and Savannah wish to publicly send their deepest thanks and appreciation to the USC medical and athletic staff for their incredible work and dedication to the safety of their athletes.”

Hindi na nagbigay pa ng ibang detalye si USC spokesman Jeremy Pepper sa mga katanungan patungkol sa katayuan ng future basketball star, habang samu’t saring saloobin at panalangin ang inihatid ng iba’t ibang personalidad sa pampalakasan sa kanilang social media account.

Maituturing na isa sa top prospect ang incoming rookie mula Sierra Canyon School na kumakamada ng 14 puntos at limang rebounds sa kanyang senior year, kabilang ang paggawad rito bilang parte ng McDonald’s All-American ngayong taon, habang ang kanyang nakababatang kapatid na si Bryce ay lumipat sa Campbell High School sa Studio City.

Napili ng kanilang pamilya na maglaro sa USC Trojans sa pagsisimula ng kanyang collegiate career kasunod ng anunsiyo nitong Mayo, kung saan ilang milya lamang ng layo sa pinaglalaruan ng kanyang ama na four-time league MVP.

Nakahanda rin sanang mapabilang ang nakababatang James sa two-week European tour sa susunod na buwan para sa offseason training ng USC Trojans.

Si James Jr. ang ikalawang manlalaro na inatake sa puso sa USC Trojans matapos na tamaan rin ang isa sa top college prospect na 7-footer na si Vincent Iwuchukwu na nag-collapse noong Hulyo 1, 2022.

Nilagyan si Iwuchukwu ng isang “battery-powered pulse generator” na kilala rin bilang “an implantable cardioverter-defibrillator” sa kanyang dibdib, na ibinalita ng Los Angeles Times, upang makabalik sa Trojan sa susunod na season na inaasahang magiging powerhouse na koponan.

(Gerard Arce)