Blu Girls sokpa sa playoff round

HINDI nagpahuli ang Philippine Blu Girls sa pagbibigay ng karangalan sa bansa matapos maglista ng magkasunod na panalo kontra New Zealand at hometown bet na Italy upang tapusin ang kampanya sa Group C na may 2-3 kartada tungo sa karapatang lumaban sa playoff para sa third place ng World Baseball Softball Confederation (WBSC) Women’s Softball World Cup nitong Miyerkoles sa Castions di Strada, Italy.

Matapos mabigo sa powerhouse Japan, Canada at Venezuela sa mga unang laro, nagawang daigin ng world no. 26 Blu Girls ang no. 29 na New Zealand sa iskor na 5-3 na sinundan ng isang malaking upset sa pagpapataob sa world no. 8 Italy sa bisa ng 6-5 iskor.

Dalawang magkasunod na runs ang matagumpay na natapos nina Mary Joy Maguad at left-fielder Nicole Hammaoude sa kaduluhan ng seventh inning upang makuha ang panalo kontra Italy.

Hinirang na player of the game si Hammaoude na rumehistro ng tatlong puntos, habang may dalawang puntos na ambag si Maguad at isa mula kay Francesca Altomonte para sa WSWC na mayroong two-stage format kada dalawang taon.

Makakatapat muli ng Blu Girls ang Italy sa knockout playoffs, kung saan ang magwawagi ay makakalaban ng matatalo sa no. 1 at no. 2 sa Group C na Japan at Canada para sa isang pwesto sa third place.

Ito ang ikapitong beses na lumaban sa World Cup ang Blu Girls sapol noong 1970, kung saan tumapos sila ng best finish sa ikatlong pwesto.

Tatangkain nina Glory Alonzo, Francesca Altomonte, Mary Ann Antolihao, Danica Aquino, Khrisha Genuary Cantor, Elise Dela Torre, Skylynne Ellazar, Ma. Angelu Gabriel, Nicole Adra Hammoude, Mary Joy Maguad, Ma. Celyn Ojare, Royevel Palma, Cristy Joy Roa, Ma. Charlotte Narces Sales, Alaiza Talisik, at Reyae Mae Villamin na makakuha ng mas mataas na pwesto sa dulo ng kumpetisyon na minamanduhan ni coach Ana Santiago kasama ang mga assistant na sina Venerando Dizer, Anthony Santos at Raymundo Pagkaliwagan.

(Gerard Arce)