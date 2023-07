BBM binati PH team sa World Cup

Binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Women’s National Football team sa panalo ng mga ito sa FIFA Women’s World Cup na ginanap sa New Zealand.

“Congratulations to our Philippine Women’s National Football Team on their historic triumph against New Zealand at the FIFA Women’s World Cup today!” anang Pangulo.

Tinalo ng Philippine team ang koponan ng New Zealand na nagbigay ng pag-asang makapasok sa susunod na round sakaling maipanalo ang darating na laban sa Norway.

Naunang nag-tweet ang Pangulo at hinimok ang Phlippine team na kayanin ang mga bala¬kid at magsilbing ins¬pirasyon sa mga susunod na henerasyon. Ikinagalak ng Pangulo ang nakamit na tagumpay ng Pilipinas na kauna-unahan aniyang panalo sa World Cup.

“A momentous first-ever World Cup win for the Philippines, Mabuhay ang Pilipinas!,” dagdag ng Pangulo. ¬(Aileen Taliping)