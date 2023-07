Bautista ‘dinaga’ sa baklas prangkisa

Kumambiyo ang Department of Transportation (DOTr) sa nauna nilang babala na papatawan ng parusa ang mga sasali sa transport strike noong Hulyo 24.

“The strike is the right of drivers, this is how they can air their views, their issues, their problems. We are not giving any penalty,” wika ni DOTr Secretary Jaime Bautista sa interview ng CNN Philippines nitong Miyerkoles.

Naunang nagbabala ang DOTr na maaaring makansela o kaya ay matanggal ang prangkisa ng mga jeepney na lalahok sa tigil-pasada.

Kabilang sa mga ini¬rereklamo ng transport group Manibela ay ang December 31 deadline para sa consolidation ng mga jeepney at ang mga rutang ibinigay umano ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) sa mga politiko at korporasyon.

“I have requested the group to give us a list of those franchises that were given to politicians if they have the documents,” giit ni Bautista sa Manibela.

“Wala po kaming binibigyan ng franchise sa mga politicians,” diin pa ng kalihim.

Nanindigan naman si Manibela chair Mar Valbuena na matagal na nilang binigay sa LTFRB at sa Senado ang ebidensya ng mga rutang binigay sa mga politiko.