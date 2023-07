Bagyong Egay palabas na sa ‘Pinas

Patuloy ang pagkilos ng bagyong Egay pa-hilagang kanluran habang papalayo at inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibilty (PAR) ngayong Huwebes nang umaga

Batay sa alas-singkong bulletin ng Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa), nakataas pa rin ang Signal No. 4 sa northwestern Cagayan kasama ang Babuyan Islands at northern Ilocos Norte.

Tinatayang tatahak ito pahilagang-kanluran o hilaga hilagang-kanluran at dadaan sa baybayin sa timog at timog-kanluran ng Taiwan.

Inaasahang lalabas si Egay ngayong Huwebes, tatawid sa Taiwan Strait at magla-landfall sa pali­gid ng Fujian, China sa Biyernes nang umaga.

Nakataas pa rin ang Signal No. 3 sa Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan; Apayao, Kalinga (Rizal, Pinukpuk, Balbalan); Abra (Tineg, Lagayan, Lacub, Danglas, Bangued, La Paz, San Juan, Dolores, Tayum, Lagangilang, Malibcong, Licuan-Baay, Peñarrubia, Pidigan, Langiden, San Quintin, Bucay, San Isidro, Sallapadan); Ilocos Norte, at Ilocos Sur (Magsingal, San Juan, Cabugao, Sinait, San Vicente, Santo Domingo, San Ildefonso, Bantay, Santa Catalina, Lungsod ng Vigan, Caoayan, Santa, Nagbukel, Narvacan.

Samantala, umiiral pa rin ang Signal No. 2 sa Isabela; natitirang bahagi ng Kalinga; Mountain Province; Ifugao; Benguet; Abra; Ilocos Sur; La Union, at ang hilagang at kanlurang bahagi ng Pangasi­nan (Sison, San Jacinto, Pozorrubio, San Fabian, Dagupan City, Calasiao, Binmaley, Lingayen, Bugallon, Mabini, Labrador, Infanta, Dasol, Burgos, Agno, City of Alaminos, Sual, Anda, Bolinao, Bani, San Manuel, Binalonan, Laoac, Manaoag, Ma­ngaldan, Mapandan, Santa Barbara, San Nicolas).

Nasa Signal No. 1 pa rin sa Aurora; Quirino; Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Pangasinan; Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, hilagang bahagi ng Batangas (Talisay, Lungsod ng Tanauan, Santo Tomas, Balete, Malvar, Lungsod ng Lipa), at ang hilaga at gitnang bahagi ng Quezon (Pitogo, Calauag, Infanta, Lopez, Guinayangan, Unisan, Plaridel, Quezon, Alabat, Padre Burgos, Mauban, General Nakar, Perez, Agdangan, Gumaca, Atimonan, Real, Tagkawayan, Lucena City, Pagbilao, Lucban, Sampaloc, City of Tayabas, Dolores, Sariaya, Candelaria, Tiaong, San Antonio) kasama ang Polillo Islands.

Ang hanging habagat naman na pinalalakas ng bagyo ay patuloy na magpapaulan sa kanlurang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas sa susunod na tatlong araw. (Dolly Cabreza/Natalia Antonio)