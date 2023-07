Acorda pinapurihan mga pulis ikalawang SONA ni PBBM payapa

Kinilala ni Philippine National Police (PNP) chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang dedikasyon ng mga pulis kaya naging pangkalahatang payapa ang pagdaraos ng ikalawang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Lunes.

Sinabi ni Acorda na walang sumiklab na karahasan sa kabila ng mga kilos-protesta na inilunsad ng mga anti-government group sa iba’t-ibang bahagi ng Metro Manila.

“Everything took place according to our plans. We made sure that the President was secured along with all the participants in the event,” ani Acorda.

Aniya, higit sa 20,000 pulis ang ikinalat sa Metro Manila at iba pang rehiyon bilang bahagi ng inilatag na seguridad sa SONA ng Pangulo.

Dahil dito kung kaya’t pinasalamatan at pinapurihan ni Acorda ang kanilang mga miyembro, gayundin ang mga volunteer para sa aniya ay ‘job well done.’

“This mission is a testament to our personnel’s professionalism and their dedication. They exceeded all our expectations, needless to say,” dagdag ng PNP chief.

Pinapurihan din ng heneral si Task Force Commander PBGEN Jose Melecio Nartatez Jr., at hepe ng National Capital Region Police Office (NCRPO) dahil sa mahusay nitong liderato bago idaos hanggang matapos ang SONA.

Aniya, naging matagumpay ang pagdaraos ng SONA ng Pangulo dahil sa maayos na pag-uugnayan ng PNP at iba pang mga ahensya ng pamahalaan, gayundin ng suporta ng mga local government unit (LGU).

“We made sure to exercise maximum tolerance towards the rallyists without putting the overall security protocols for the SONA in jeopardy. The PNP is duty-bound to protect our people at all times. We will continue to do so while at the same time being mindful of the constitutionally guaranteed right of those who want to ventilate their grievances in a peaceful way,” paliwanag pa ni Acorda.