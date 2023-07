2 galamay ng sindikato sa gun running tiklo

Arestado ang dalawang­ lalaki matapos silang mabitag sa pagbebenta ng hindi lisensyadong baril sa buy-bust operation ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) noong Lunes nang hapon sa Tarlac City.

Kinilala ni CIDG Director Police Major Gen. Romeo Caramat Jr. ang mga suspek na sina Danilo Abad, 59, at Albert Cabagan, 43, kapwa residente ng Capas, Tarlac.

Nakuha sa mga suspek ang isang 12 gauge shotgun, isang cal. 45 na baril, mga magazine at bala ng nasabing mga baril, gayundin ang P50,000 buy-bust at boodle money na ginamit sa operasyon nang dakpin sila ng pinagsanib na puwersa ng CIDG Angeles City at Tarlac, sa Barangay San Miguel sa Capas bandang alas-singko nang hapon.

Ayon sa ulat, kilalang­ gun runner ang mga suspek sa Tarlac at Pampanga.

“Ang CIDG ay mana­natiling nakatuon sa ganitong ilegal na gawain upang pangalagaan ang kapakanan ng mga komunidad at itaguyod ang kapayapaan at kaayusan sa buong bansa,” pahayag ni Caramat. (Edwin Balasa)