1 dedo, 9 sugatan sa labo-labo ng 2 Bilibid gang

Isa ang patay habang siyam ang sugatan nang magpang-abot at magbakbakan ang magkalabang Batang City Jail (BCJ) at Bahala Na Gang (BNJ) sa New Bilibid Prison (NBP) sa Muntinlupa City noong Martes nang gabi.

Ayon kay Bureau of Corrections (BuCor) General for Operation Angelina Bautista, bigla na lang umalingawngaw ang sunod-sunod na putok ng baril mula sa Maximum Security Compound ng NBP bandang alas-nuwebe nang gabi.

Natuklasan kalaunan na nagpang-abot ang magkalabang grupo ng BCJ at BNJ na humantong sa madugong bakbakan.

Sinabi ni Bautista na nagsimula lang sa simpleng alitan ng dalawang PDL na miyembro ng bawat grupo ang gulo.

Nagkaayos naman aniya ang dalawang nagkasamaan ng loob matapos mag-usap ang mga ito.

Gayunman, isang kakosa sa kabilang grupo ang hindi pabor sa pag-aayos ng dalawa.

Naglabas umano ito ng baril at sunod-sunod na nagpaputok sa kampo ng kalabang grupo, dahilan para magsuguran ang mga ito at pagmulan ng riot.

Samantala, tumanggi muna si Bautista na pa­ngalanan ang nasawi gayundin ang siyam na ginagamot sa ospital.

Sinabi naman ni BuCor Director General Gregorio Catapang, Jr. na iniimbestigahan na nila kung paano nakapasok sa loob ng Maximum Security Compound ang cal. 45 na baril na kargado ng 12 bala sa magazine na narekober ng mga nagrespodeng team ng Special Weapon and Tactics (SWAT) sa lugar.

Aminado si Catapang na hindi imposible ang gulo sa maximum security compound dahil halos 19,000 ang nakakulong sa 10-ektaryang lugar kaya hindi maiiwasan na magbanggaan ang mga ito. (Natalia Antonio)