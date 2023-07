Zsa Zsa, Boy 2 may birthday tribute kay Dolphy

Birthday ni Dolphy ngayong July 25. At siyempre, hindi siya kinalimutan ng mga mahal niya sa buhay.

“Happy birthday in heaven, Lovey!” sabi ni Zsa Zsa Padilla, kalakip ang photo nila ni Mang Dolphy na yakap-yakap siya.

Makikita rin sa Instagram ni Boy 2 Quizon, apo ni Mang Dolphy, ang video na kuha sa ‘Home Along da Riles’ sitcom.

Makikita sa video na kumakanta si Nova Villa, habang tumutugtog ng kung ano-anong instrument na improvised, like kawali, pito, bote, at kung ano-ano pa.

Kasama siyempre sa video sina Claudine Barretto, Maybeline dela Cruz, Gio Alvarez, Smokey Manaloto, Vandolph Quizon.

Walang kupas ang video na `yon, na nakakaaliw pa ring panoorin hanggang ngayon. Na ang ending siyempre ay ang pagdaan ng tren, kaya nabulabog na naman ang buong pamilya.

“Happy birthday Tatay Kevin!” ang makikita sa dulo ng video.

Umulan din ng birthday greetings para kay Mang Dolphy, mula sa mga kapwa artista, at mga fan. Binati rin nila si Boy 2, dahil magkasabay nga sila ng birthday ni Mang Dolphy.

“Happy birthday, bro! You Made this all happen. Thank you! Mahal ka namin!” sabi ni Maybeline.

“Nakakaiyak! Pinapanood namin ‘yung Home Along da Riles noon pa.”

“Happy birthday Dos and Lolo Dolphy!”

“Ang ganda, nakakaiyak ang pagka-nostalgic. Happy birthday Mang Kosme at Dos!”

“Grabe classic. Happy birthday Dos at Mang Dolphy.”

“Aw, this made my day!”

“Happy memories ng kabataan ko ito. Ang sayang balikan!”

Anyway, kung buhay pa si Mang Dolphy ngayon, 95 years old na sana siya. Base sa Google, pinanganak siya noong July 25, 1928. (Dondon Sermino)