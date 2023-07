Walang pahinga: Lovi ‘di natatakot mangarag ang beauty

ju In fairness, isa si Lovi Poe sa pinaka-busy ngayon sa showbiz, ha!

Kaliwa’t kanan nga ang kanyang mga proyekto.

Naka-streaming pa rin sa Netflix ang ‘Reasons’ movie nila ni Carlo Aquino, pero may inihahandang pelikula na na pagbibidahan niya.

Bukod pa riyan ang halos araw-araw rin niyang tapings para sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’ series nila ni Coco Martin.

May pagkakataon nga kasi na hindi lang every other day ang taping nila dahil may mga eksenang kailangang kunan at kahit hindi nga regular taping day ay nagre-report sila sa set.

Bukod sa pag-arte, panay rin ang pictorial ni Lovi para sa iba’t ibang mga endorsement niya.

Pero kahit sobrang busy nga si Lovi, hindi nga takot ang Kapamilya Supreme Actress na mangarag ang kanyang beauty.

Sabi nga niya, basta masaya siya sa kanyang ginagawa, lumalabas ‘yon sa kanyang aura.

At siyempre, katulong niya ang Ready.Set.Glow makeup na ine-endorse niya para lalo siyang maging beautiful sa paningin ng lahat kahit pa nga puyat-puyatan din siya sa taping.

Happy nga raw si Lovi sa nasabing produkto kaya naman masaya siya na nag-renew na naman siya ng kanyang endorsement deal sa Ready.Set.Glow.

Perfect nga raw ang partnership ni Lovi at ang nasabing makeup brand.

Sey nga ng Ready.Set.Glow’s co-founder and Brand Director Marian Lao-Siggaoat, “As the epitome of grace, beauty and elegance, Lovi Poe is truly today’s icon of the smart, modern, self-assured Filipina. Her exceptional acting skills and show- stopping looks consistently captivate audiences. And because Ready.Set.Glow’s philosophy of encouraging fearless but fun self-expression aligns seamlessly with Lovi’s personal beliefs, theirs is a perfect partnership.”

Tsika naman ni Lovi, available raw ang nasabing makeup brand sa major SM Department Stores and Watsons branches.

Bongga!