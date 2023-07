VP Sara hindi nakilala ni BBM

Nilinaw ng Malacañang na hindi inisnab ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte sa session hall ng Kongreso matapos ang kanyang State of the Nation Address (SONA) noong Lunes.

Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na posibleng hindi nakilala ni Pangulong Marcos si VP Duterte nang lagpasan niya ito sa VIP section kung saan nakaupo sina dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, dating Pangulong Joseph Estrada at si Audrey Zubiri.

Ang bise presidente ay nakasuot ng tradisyonal na Maguindanaon dress Bangala na ti¬nernuhan ng trouser at malong bilang pagpupugay sa Moro tribe. May nakapatong din na headdress bilang katambal ng outfit.

Ikinuwento ni Bersamin sa television interview nitong Martes na maging siya ay hindi rin nakilala si VP Duterte.

“Hindi ko rin napansin na siya pala ‘yon. Hindi ko namukhaan. Sabi ko ‘who is this highly placed Muslim lady?’ Tinanong ko si GMA. Sabi niya ‘that’s the vice president’,” pagkukuwento ni Bersamin.

Aniya, posibleng marami rin ang hindi nakakilala sa bise presidente, hindi lang ang Pangulong Marcos.

“Maaaring ganyan ang napansin ninyo pero I don’t think there was a snub,” pagtiyak ni Bersamin.