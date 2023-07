Tumataginting na P1.9M napulot ng NAIA-sikyo, ibinalik sa may-ari

Hindi naging dahilan ang kahirapan ng buhay para pag-interesan at angkinin ng isang security guard ang P1.9 milyon na laman sa bagaheng napulot niya sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 1 kamakailan.

Sabi ni Mahmud Mastul, naka-duty na security guard sa NAIA Terminal 1, hindi man lang sumagi sa kanyang isipan na angkinin ang tumataginting na P1.9 milyon kahit na malaking tukso ito sa sinuman.

Ayon sa ulat, noong July 21, 2023 napansin ni Mastul ang isang suitcase sa arrival greeter’s area pero sa halip na kunin ito, ipinagbigay alam niya ito sa MIAA Police at PNP Aviation Security Group.

Ininspeksyon ang bag at hindi bomba kundi pera ang laman nito.

Matapos ang isinagawang security inspection sa napulot na suitcase, dinala ito sa MIAA Lost and Found Section para sa inventory at documentation at saka tinawagan ang may-ari nito na si Miguel Carpio.

“Kung hindi naman sa iyo, malaki man o maliit na bagay, kailangan mo i-surrender kasi hindi naman sa iyo ‘yung gamit na ‘yon. Hindi mo dapat pag-interesan ang hindi sa iyo. Kailangan isasauli sa tunay na may-ari ang gamit na ‘yon.” Ani Mastul.

“Ang mahalaga lang sakin ay maisauli ko ang kumpletong gamit na walang kulang. Kumpletong-kumpleto lahat ng gamit. Yun lang po,” dagdag pa nito. (Otto Osorio)