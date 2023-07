‘Team Lakay’ tuloy ang buhay

HINDI nangangamba si Jhanlo “The Machine” Sangiao sa kinabukasan ng ‘Team Lakay’ pagdating sa bilang ng mga fighters nito kasunod ng paglisan ng mga beterano at kilalang mandirigma sa Filipino mixed martial arts stable.

Sunod-sunod ang pag-alis ng mga kilalang fighters galing Team Lakay nitong mga nagdaang buwan na pinangungunahan nina dating two-time ONE lightweight champion Eduard “Landslide’ Folayang, dating ONE bantamweight titlist Kevin “The Silencer” Belingon, Honorio Banario at dating ONE strawweight title holder Joshua “The Passion” Pacio nitong Marso.

Ibinahagi rin ni Lito Adiwang ang pagtalon nito sa HIIT Studio sa Indonesia upang kumpirmahin ang matagal na bulong-bulungan na pag-alis sa Benguet-based team.

Ilang araw pa lamang ay inamin nina Jenelyn Olsim at Jerry Olsim ang pag-alis sa koponan para buuin ang Olsim-Dasdas Martial Arts gym sa kanilang hometown na Bokod, Benguet, na kaakibat ng Lion Nation MMA nina Folayang. (Lito Oredo)