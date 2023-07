Sobrang artificial sweetener nakadudulot ng kanser

Hinimok ni Senador Christopher Lawrence “Bong” Go ang Department of Health (DOH) at ang Food and Drug Administration (FDA) na mag-isyu ng guidelines o alituntunin sa paggamit ng artipisyal na sweeteners kasunod ng hakbang ng World Health Organization (WHO) na ikategorya ang aspartame bilang isang carcinogenic substance.

“Ang apela ko po sa DOH, FDA i-explain nang mabuti, nang maayos sa paraan na hindi masyadong teknikal, ‘yong madaling maunawaan ng ordinaryong Pilipino ang risk ng paggamit ng artificial sweetener katulad ng aspartame, itong mga hinahalo natin,” sabi ni Go.

“Sabi ng WHO, posibleng cancer causing po ito kung masobrahan. Pero safe naman kung magamit po ito within the recommended daily limits. So, may limitasyon po ito, ‘wag lang masobrahan po,” paliwanag pa niya.

Base sa pag-aaral ng International Agency for Research on Cancer (IARC), isang branch ng WHO, ang aspartame ay maaring maging sanhi ng liver cancer na kilala bilang hepatocellular carcinoma. Subalit iginiit ng WHO na safe pa ring gamitin ng tao ang aspartame basta’t huwag sumobra sa paggamit nito. (Dindo Matining)