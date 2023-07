Signal NO. 5: Babuyan Islands yari kay ‘Egay’

Itinaas ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) ang Tropical Cyclone Wind Signal (TCWS) No. 5 ang Babuyan Islands sa Camiguin kasunod ng pag-landfall ng super typhoon Egay sa Cagayan kagabi.

Ayon sa Pagasa, nasa ilalim ngayon ng Signal No. 4 ang Sta. Ana at Gonzaga sa Cagayan at nala­labing bahagi ng Babuyan Islands habang ang northeastern portion ng Isabela (Divilacan, Maconacon, Palanan, Santa Maria, San Pablo, Santo Tomas, Cabagan at Tumauini) at nalalabing bahagi ng Cagayan, Apayao, eastern portion ng Ilocos Norte (Vintar, Adams, Pagudpud, Dumalneg, Nueva Era, Carasi, Bangui, Piddig at Solsona), northeastern portion ng Kalinga (Rizal at Pinukpuk) at Batanes ay nasa ilalim ng Signal No. 3.

Samantala, umiiral naman ang Storm Signal No. 2 sa nalalabing bahagi ng Isabela, northern at central portions ng Aurora (Dilasag, Casiguran, Dinalungan at Dipaculao), Quirino, nalalabing bahagi ng Kalinga, northeastern portion ng Nueva Vizcaya (Kasibu, Quezon, Diadi, Bagabag, Ambaguio, Villaverde, Solano at Bayombong), nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet (Bakun, Mankayan, Buguias, Kabayan, Kibungan at Atok) at northern portion ng La Union (Bangar, Sudipen, Luna, Balaoan at Santol).

Nasa Signal No. 1 naman ang Metro Manila, Quezon kabilang ang Polillo Islands, nalalabing bahagi ng Aurora, nala­labing bahagi ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Benguet at La Union, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Bulacan, Pampanga, Bataan, Marinduque, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Catanduanes.

Dahil dito, pinalilikas na ng mga local disaster office ang mga residenteng nakatira malapit sa mga baybayin para makaiwas sa trahedyang posibleng idulot ng pagbayo ng bagyo.

Tatlo sa limang lugar sa Babuyan Island ay mayroon umanong 20,000 residente.

“We sent the police to convince the hard-headed ones who refuse to evacuate,” ayon kay local disaster chief Charles Castillejos.

Masasapol umano ang mga nasa low lying areas ng 10 talampakang storm surge na epekto ng bagyo.

Namataan ang mata ng bagyo sa layong 230 kilometro sa east-northeast ng Tuguegarao City, Cagayan o 240 kilometro sa sila­ngan ng Aparri, Cagayan taglay ang pinakamalakas na hanging 185 kph at pabugsong 230kph.