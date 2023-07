Sharks International 9-Ball Open susundan! Hadley Mariano palalaganapin larong bilyar sa collegiate level

NAIS ni billiards enthusiast Hadley Mariano na ibalik ang sigla ng larong bilyar sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng mga torneo kagaya ng Sharks International 9-Ball Open na kasalukuyang tumutumbok sa Sharks Arena sa Tomas Morato sa Quezon City.

Nais ni Hadley, anak ng sikat na billiards patron at negosyanteng si Perry Mariano, na makatuklas pa ng mga bagong sibol na malulupit na bilyarista at former world champions kagaya nina Efren ‘Bata’ Reyes at Francisco ‘Django’ Bustamante.

“After nitong Sharks International 9-Ball Open, next sana is mailagay ang billiards as a collegiate sport. Maipasok sa varsity ng mga school para sumigla ulit ang bilyar,” sabi ni Hadley sa sidelights ng double elimination round ng torneo, Martes, sa Sharks Arena sa Quezon City.

Dagdag ni Hadley, umaasa siyang magkaroon pa ng maraming mga international na torneo sa Pilipinas.

“Siyempre more international tournaments dito sa Pilipinas,” dagdag ni Mariano.

Ang Sharks International 9-Ball Open ay sumargo nitong Hulyo 24 at matatapos sa final round sa Hulyo 29.

Samantala, laglag na sa Round-of-64 ang reigning World Cup of Pool champion na si Johan Chua matapos masilat ni Raymart Camomot kahapon sa iskor na 7-5.

Ang torneo ay may total prize na P5.5 milyon kung saan ang magkakampeon ay tatanggap ng US$30,000 o higit P1.6 milyon.

Bukod kay Chua, kasali rin sa torneo sina Bustamante, Carlo Biado, Dennis Orcollo at kakampi ni Chua sa World Cup of Pool na si James Aranas.

“This is our first international tournament after so many years. But this is not a one-time deal. Sana maipasok natin ulit ang mga international tournaments. We’re looking at the Presidential Cup. Nasa planning stage na,” pagtatapos ni Hadley. (Ferdz Delos Santos)