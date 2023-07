Scottie Thompson 50-50 sa China pocket tourney

MALABO pang makasama sa pocket tournament na lalahukan ng Gilas Pilipinas sa China sa susunod na buwan si reigning PBA Most Valuable Player (MVP) Scottie Thompson.

Ayon kay national team head coach Chot Reyes, hindi pa sila nakakapagdesisyon kung isasama nila sa China si Thompson, na nagpapagaling pa rin sa hand injury na kanyang natamo sa Europe training camp ng Gilas ilang linggo na ang nakakalipas.

“I think it would be better for him to focus on his rehab here but we haven’t made a decision,” sey ni Reyes.

Regular pa ring dumadalo sa mga ensayo ng Gilas sa Meralco gym si Thompson, bagaman hindi pa nakakasama sa mga laro.

Didribol ang China pocket tournament sa Agosto 2-6, bahagi pa rin ito ng buildup ng Gilas para sa 2023 FIBA World Cup.

Nagkaroon ng metacarpal fracture si Thompson sa Europe, habang bibiyahe na pa-China ang national squad sa Agosto 1.

Makakatapat ng Gilas sa China ang mga kasali rin sa FIBA World Cup teams na Lebanon, Iran at Senegal. (Abante Sports)