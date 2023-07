Kung pinutakti ng batikos ng netizens sa Pilipinas ang beki na si Pura Luka Vega dahil sa ginawa niyang “pambabastos” umano sa mga Katoliko, sa Italya sa Roma naman, ang desisyon ng isang korte roon ang inulan ng puna nang pawalang-sala ang isang janitor na tila raw nag-“quickie hipo” sa isang babaeng estudyante.

Sabi ng ilang tropapips natin, kung maging kontrobersiyal ang intensyon ng beki na si Pura Luka Vega kaya niya ginaya ang hitsura ng Poong Nazareno at ginawang pang-disco ang sagradong panalangin na “Ama Namin,” aba’y winner daw ang hitad. Ika nga, bad publicity is still publicity.

Sa tindi nga naman ng exposure sa social media at mainstream media ng ginawa niya, aba’y putok na putok ang pangalan niya ngayon. Iyon nga ang hindi lang ang pangalan niya ang putok, kundi maging ang “komunidad” na kinabibilangan niya–ang LGBTQIA+.

Pero kung (+) plus sa tingin niya ang ginawa niya para sa pansariling interes, may iba naman na naniniwala na baka (-) minus ang maging epekto nito sa LGBTQIA+ community, lalo na ngayon na isinusulong ang Sexual Orientation and Gender Identity Expression o SOGIE Bill, o anti-discrimination partikular sa kanilang sektor.

Kahit daw kasi anong palusot, este, paliwanag ang gawin ni Pura Luka Vega sa ginawa niya, para sa mga Katoliko eh paglapastangan ang paggaya niya sa hitsura ng Nazareno at “binalahura” niya ang “Ama Namin” na mataimtim na dinadasal at inaawit sa mga mananampalataya.

Hirit nga ilang tropapips natin, kung tunay daw na gusto ng naturang beki na i-challenge ang pananampalataya ng mga tao, subukan daw nitong isuot ang costume niyang Nazareno sa Pista ng Quiapo sa Enero. O kaya naman daw ay gayahin din niya ang sinasampalatayaan ng ibang relihiyon.

Kung nakikiisa daw ang naturang beki sa isinusulong ng kaniyang “komunidad” na igalang o irespeto sila, aba’y papaano naman daw kung may katulad niyang hindi marunong gumalang at rumespeto sa ibang “komunidad” gaya ng mga Katoliko?

Tingin ng ilang tropapips natin, ang relihiyong Kristiyano ang madalas na “mabalahura” dahil kasama sa mga turo ng Simbahan ang maging mapagpatawad, maunawain, at laging “ipagpasadiyos” ang lahat.

Sa Rome naman kung nasaan ang upuan ng kapangyarihan ng Simbahang Katolika, ang desisyon ng isang korte na pawalang-sala sa panghihipo ang isang janitor na 66-anyos sa isang 17-anyos na babaeng estudyante ang inuupakan ng mga netizen.

Nagdesisyon kasi ang korte na walang malisya at joke lang ang ginawang panghihipo o sexual assault ng janitor. Isa sa pinagbasehan ng hukom ang bilis na pangyayari na wala pang “10 segundo.”

Reklamo ng estudyante, paakyat siya ng hagdanan sa paaralan nang hawakan siya ng janitor sa kaniyang likuran. Nakiusap pa raw ang janitor na huwag ituloy ang planong ireklamo siya dahil masisira ang buhay niya at nagbibiro lang siya sa kaniyang ginawa.

Ang ibang bumatikos sa pasya ng korte, nag-post sa social media na hawak ang maselang bahagi ng kanilang katawan at may timer na 10-segundo para maipakita kung “katagal” ang 10-segundo.

Hirit ng mga ayudanatics na nakabasa sa naturang balita, baka raw mas maituturing na “tsansing” kaysa “panghihipo” ang ginawa ng janitor. Paano raw kaya kung sa Pilipinas magkaroon ng ganoong desisyon?

Hindi tayo abogado pero maraming puwedeng ikaso ang mga bebot laban sa mga kelot na hindi mapigilan ang utog. Nandiyan ang act of lasciviousness, anti-Bastos Law, at baka puwede pang samahan ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and their Children Act. Pero sa mga mambabastos ng relihiyon, may malinaw na kayang batas na puwedeng ikaso? Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”.