Police major, 4 pa dinoktor exam sa LTOPF

Sinampahan na ng kasong kriminal at administratibo ng Philippine National Police-Civil Service Group (PNP-CSG) ang limang pulis, kabilang ang isang police major matapos mapatunayan na dinodoktor nila ang Psychiatrics at Psychological Examinations para sa pagkuha ng License To Own and Possess Firearm (LTOPF) ng mga aplikante.

“Out of the 37,764 mga non-appearance and the remaining 313 bagsak sila. We have already identified the people responsible for these irregularities and right now we are filing admin and criminal cases against them before the Office of the Ombudsman,” pahayag ni PNP-CSG chief Police Brig. Gen. Benjamin Silo Jr. sa isinagawang press briefing kahapon sa Camp Crame.

Ang limang pulis na kinabibilangan ng isang Major, tatlong Police Non Commissioned Officer (PNCO) at isang Non Uniformed Personnel (NUP) ay mula sa PNP Health Service at ngayon ay nasa floating status na.

Ayon kay Silo, sinisingil ng mga ito ang aplikante ng mula P30,000 hanggang P35,000 gayung P2,100 lang ang bayad dito. Iniimbestigahan na kung gaano na katagal ang raket ng mga pulis.

“Well, hindi na natin titingnan ‘yung kinikita ng mga luko-luko na ito eh. Tingnan lang natin ‘yung epekto sa publiko. Kung ang nakahawak ng baril is psychotic, imagine the danger it can give to the public. Imagine if the one holding the firearms is an addict, you know how big the possible effect of this to the society. Definitely these people are not qualified in the first place to own firearms,” paliwanag pa ni Silo.

Kasama sa mga kasong isinampa ng PNP-CSG sa Internal Affairs Service ang Grave Irregularity in the Performance of Duty; Conduct Unbecoming of Police Officer at Grave Misconduct habang sasampahan naman sila sa Ombudsman ng kasong kriminal na kinabibilangan ng paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at paglabag sa Republic Act No. 11032 o The Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018.

Samantala, aabot sa 377 mga lisensya ng baril ang nakatakdang bawiin ng PNP-CSG mula sa mga gun owner kung saan 313 dito ay bagsak sa exam habang 64 naman ay mga non appearance pero pasado sa test. (Edwin Balasa)