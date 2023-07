PNP sa ikalawang SONA ni PBBM: Payapa, maayos

Pangkalahatang naging payapa at maayos ang ikalawang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Lunes.

Ayon kay National Capital Region Police Office (NCRPO) Director, Police Brig. Gen. Jose Melencio Nartatez Jr., tagumpay ang inilatag nilang seguridad sa SONA dahil walang naiulat na karahasan o naarestong lumabag sa gun ban.

Bagama’t may agaw-eskena ang isang welgista mula sa August Twenty One Movement (ATOM), sinabi ni Nartatez na hindi ito inaresto kundi kinumpiska lang ang materyales.

Sa isyu naman ng pagsusunog ng effigy, sinabi ni Nartatez na wala silang pagtutol sa anumang uri ng pamamahayag basta hindi ito makakagambala sa iba at makapamiminsala sa kalikasan.

Kung sa probinsya ay pinagmumulta ang mga magsasaka na nagkakaingin, sinabi ng NCRPO Chief na mas lalong kaila­ngang parusahan ang mga ito sa lungsod dahil malinaw na paglabag ito sa Clean Air Act.

Nagpasalamat naman si Nartatez sa pamunuan ng PNP, Armed Forces of the Philippines (AFP) at iba pang force multiplier dahil sa nagkakaisa nilang hakbang na mapanatili ang kaayusan gayundin ang kapayapaan habang idinaraos ang SONA ng Pangulo. (Edwin Balasa)