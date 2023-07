P1T makokolekta ng gobyerno sa mga bagong buwis

Madaragdagan ng P1 trilyon ang makokolekta sa mga mamamayan at negosyo sa pinaplanong mga pagbabago at pagdadagdag ng buwis ng administrasyong Marcos Jr., sabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno kahapon.

“On top of administrative reforms and digitalization, we have measures lined up,” sabi ni Diokno. “From 2024 to 2028, it will amount to P1 trillion.”

Aniya, kailangan pang dagdagan ang mga buwis sa susunod na mga taon dahil hindi na sasapat ang mga dinagdag na buwis ng adminstrasyong Duterte.

“We are lucky we inherited a tax system that is superior. The tax system we inherited is a good one but it is not perfect. For the first one to two years we can afford to rely on administrative measures. But down the road, we will need to continue to reform the tax system,” sabi ni Diokno sa post SONA briefing kahapon.

Malaki ang dinagdag sa koleksyon ng pamahalaan ang pagpapataw ng excise tax sa produktong petrolyo, pagtaas ng buwis sa alak at yosi, at pagpataw ng buwis sa mga soft drinks.

Sabi ni Diokno, nabanggit na ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga pagbabago sa State of the Nation Address nito noong Lunes. Nandiyan aniya ang buwis sa single-use plastics at sa sugary beverages o mga inuming may asukal tulad ng ice tea.

Binanggit din ni Pangulong Marcos ang Motor Vehicle Users Tax kung saan lalakihan ang bayarin ng mga taong may motor, kotse, at iba pang mga sasakyan. (Eileen Mencias)