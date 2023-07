Nakaambang panganib sa kalsada

Ilang beses na ba tayong nakabalita ng aksidente na bunga ng pagmamaneho ng lasing o di kaya ay bangag dahil sa droga? Marami nang nabawian ng buhay, nasaktan ng malubha at napinsala sa ganitong iresponsableng pagmamaneho.

Sampung taon na po ang nakalipas mula ng maipasa at maipatupad ang Anti-Drunk and Drugged Driving Law pero marami pa ring kaso ng pagda-drive ng lasing o di kaya ay nasa impluwensya ng ilegal na droga.

Ayon sa datos mula sa United Nations, may 11,000 katao ang namamatay kada taon sa Pilipinas dahil sa mga road crashes na bunga ng drunk driving, over speeding, texting while driving, at human error. Halos 25 porsiyento ng mga namatay dahil sa aksidente sa kalsada ay dahil sa drunk o drugged driving.

Ang World Heatlh Organization (WHO) naman ay may pag-aaral na nagsasabi na ang mga road traffic injuries ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga kabataang edad 5 hanggang 29.

Nakakalungkot po ang mga ganitong findings dahil ang mga aksidente sa kalye na bunga ng pagmamaneho ng lasing o pagkabangag dahil sa droga ay puwede namang maiwasan.

Bukod pa riyan, kung paiigtingin lamang po ang pagpapatupad ng Republic Act (RA) 10586 o ang Anti-Drunk and Drugged Driving Law, malaki ang maitutulong nito para mabawasan ang mga aksidente sa kalye.

Kaya naman po ang inyong lingkod ay naghain ng panukalang batas para maging katuwang ng Land Transportation Office (LTO) ang Philippine National Police (PNP), Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) at mga local government units (LGUs) sa mahigpit na pagpapatupad ng RA 10586.

Sa kasalukuyang batas po kasi ay hindi naman nire-require ang PNP, MMDA at mga traffic enforcer ng mga LGU na tulungan ang LTO sa pagpapatupad ng batas.

Sa inihain namin ni Camarines Sur Congressman LRay Villafuerte na House Bill 7968, dapat ng ma-deputize o mabigyan ng awtoridad ang ilang mga pulis at mga traffic enforcer ng MMDA at LGU sa pagpapatupad ng Anti-Drunk and Drugged Driving Law.

Bilang dating assistant secretary ng Department of the Interior and Local Government (DILG), alam po nating malaki ang maitutulong ng ating kapulisan sa LTO para maiwasan ang mga aksidenteng bunga ng pagmamaneho ng lasing o bangag.

Nakasaad din po sa ating bill na dapat ay isama na sa K-to-12 curriculum ang mga leksyon patungkol sa road safety at driver’s education. Ito ay para sa murang edad pa lamang ay maitanim na sa isipan ng mga kabataan ang lubhang pag-iingat sa kalye. Ipapaalam din sa kanila ang mga masamang epekto ng drunk o drugged driving.

Iminungkahi ko rin po na bumili ang LTO ng sapat na bilang ng mga breathalyzer. Ito po ang pinangte-test para malaman ang blood alcohol content sa katawan ng tao. Dapat ding may sapat na mga drug test kits.

Paano po kasi ay may nakakarating sa ating mga balita na kahit mahuling lasing ang ilang nagmamaneho ay hindi naman makasuhan dahil walang mga breathalzyer na pang-test ang LTO.

Ang Anti-Drunk and Drugged Driving Law ay magiging epektibo po lamang kung agad na mahuhuli ang mga iresponsable at lasing na mga driver, at makumpiska agad ang kanilang lisensya. May kaukulan ding multa at maaring masuspinde sa pagmamaneho ang mga drunk o drugged drivers.

Kung kulang ang mga magbabantay sa kalye at magpapatupad ng batas, paano magiging epektibong instrumento ang Anti-Drunk and Drugged Driving Law para maiwasan ang aksidente sa kalye? Kung kulang din ang mga kagamitan ng mga enforcer para matukoy kung ang mga nahuli ay lasing o bangag sa droga, paano matatanggal sa kalye ang mga drunk at drugged drivers?

“Don’t drink and drive.” Lagi po nating naririnig ang mga katagang ito pero hindi naman sinusunod ng mga matitigas ang ulo. Panahon na para maturuan sila ng leksyon sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng Anti-Drunk and Drugged Driving Law nang sa gayon ay magtanda at hindi na makapinsala pa.