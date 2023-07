Na-bash din: Winwyn nagpasintabi sa Dabarkads bago tanggapin ‘EB’

Aminado si Winwyn Marquez na marami rin ang nag-bash sa kanya noong bigla siyang makita bilang guest co-host sa ‘Eat Bulaga!’, ang dating show nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon.

Ngayon nga ay nasa TV5 na ang TVJ, at legit Dabarkads, para sa noontime show nilang ‘E.A.T.’, ha!

“Pero hindi naman as much as katulad nila (Paolo Contis, Betong Sumaya, Buboy Villar). Kasi pang-third week na ako pumasok. Pero ganun pa rin, meron pa rin kasi. Normal naman `yon.

“Pero prior kasi ako pumasok as guest co-host, nag-message ako mga dating host, sa Dabarkads. Nagpasintabi ako sa kanila. Nagpasabi ako kina Bossing. At okey naman sila.

“Sa akin, nagbigay respeto rin ako sa kanila. Nagsabi nga ako na maggi-guest co-host ako!” sabi niya.

Nag-reply ba ang mga Dabarkads sa pasintabi niya?

“Wala naman kasi akong direct access kina Bossing. Nagpasabi lang po ako sa staff.

“’Yung iba naman po, nag-reply. Siyempre ‘yung iba, naintindihan ko naman (kung hindi mag-reply).

“Naintindihan ko naman talaga. Pero parang lahat naman sila nag-reply. Hindi ko na lang babanggitin kung sino-sino. Pero supportive naman sila sa akin.

Pero, bet din ba niyang maging regular host ng ‘EB’?

“Kung ganoon ang mangyayari, okey sa akin!

“Ang gaan kasi nilang katrabaho. Nakasama ko na kasi sila noon, sina Buboy, si Dasori (Choi). So, magaan talaga. Masaya kami!” sabi ni Winwyn.

Well, dahil 44th anniversary nga ng ‘EB’ sa July 30 (baka July 29 o 31 gagawin ang event), sinabi nga ni Winwyn na may plano na ngayon pa lang.

“The anniversary kasi, ‘yung gagawin namin, is going to revolve sa viewers, sa audience na manonood, sa mga staff na nandun. I think it’s celebrating… it’s not about the host.

“It’s about the people na matutulungan!” sabi na lang ni Winwyn.

Anyway, sa premiere night ng ‘The Cheating Game’ namin naka-chikahan si Winwyn, at aminado siya, kinabahan siya sa mga tanong tungkol sa ‘Eat Bulaga!’ ha!

‘Kaloka! (Dondon Sermino)