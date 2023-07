Mga smuggler, hoarder kakasuhan na

Malapit nang kasuhan ng gobyerno ang mga smuggler at hoarder sa bansa, ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin.

Binanggit ito ni Bersamin nang tanungin sa kanya sa television interview hinggil sa sinabi ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address (SONA) na bilang na ang araw ng mga smuggler at hoarder.

Aniya, may listahan na sila ng pangalan ng mga smuggler at hoarder at kailangan na lamang ng mga dagdag ebidensiya para makasuhan ang mga ito.

“I think it will very soon that cases will be commence against the people responsible for smuggling, hoarding. Alam mo ang mga hoarders identified naman ang mga yan eh. We’re glad that we have that intelligence available to us,” paliwanag ni Bersamin.

Tiwala ang Malacañang sa isinasagawang imbestigasyon ng task force na binuo ng Department of Justice (DOJ) para habulin ang mga smuggler at hoarder.

“Ang maganda kasi sa DOJ hindi na sila yung bara-bara. Under Secretary Boying Remulla, sila ay very conscious about case development and they want to succeed every time that they bring a case,” saad ni Bersamin.