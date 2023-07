Mark Paragua dehins tatayo balahibo laban sa isang Super Grandmaster

KAHIT super dehado sa ELO rating, hindi tatayuan ng balahibo si New York-based Filipino Grandmaster Mark Paragua pagharap nito sa tigasing Slovakian Super GM Jergus Pechac sa FIDE World Cup na magsisimula sa Hulyo 29 hanggang Agosto 25 sa Baku, Azerbaijan.

May ELO rating na 2438 at ranked No. 170, inaasahang mapapalaban si 39-year-old Paragua kay Super GM Pechac sa first round two-game duel, kung saan ang mananalo ay sasampa sa susunod na phase.

Kilalang pumipisak ng malalakas na foreign chess players si Paragua kaya sasandalan din nito ang kanyang experience matapos nitong makapaglaro sa nasabing bigtime tournament noong 2005, 2011 at 2013.

Pinadapa ni Paragua si Polish Super GM Jan Krzysztof Duda (rated 2750) sa nakaraang taong World Chess Olympiad na nilaro sa Chennai, India.

Pinisak din ni Paragua si Armenian Sergei Movsesian noong 2005 kaya umabante ito sa second round bago yumuko kay Russian veteran GM Alexey Dreev.

“Sisikapin natin na makapagtala ng magandang performances,” saad ni Paragua. “Naghanda tayo sa tournament na ito.”

Samantala, sasabak naman sa distaff side si WGM Janelle Mae Frayna. (Elech Dawa)