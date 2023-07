Marcos nakulangan sa SONA

Nakulangan si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address (SONA) nitong Lunes.

Aminado ang pangulo na marami pa siya sana siyang gustong sabihin sa kanyang SONA subalit hindi niya nagawang sabihin lahat sa taongbayan.

“Kulang pa. There was so much to go through,” ang maiksing pahayag ng Pangulo matapos matanong pagkatapos ng kanyang SONA.

Inabot lamang ng isang oras at 10 minuto ang talumpati ng pangulo nitong Lunes na pinakinggan ng sambayanan at miyembro ng diplomatic corps na dumalo.

Sinabi ng pangulo na inatasan na niya ang miyembro ng kanyang gabinete na magbigay ng dagdag na mga detalye sa mga nabanggit nito sa kanyang SONA.

Sa SONA ng pangulo ay ini-report nito sa taong-bayan ang mga nagawa na ng kanyang administrasyon sa unang taon ng kanyang panunungkulan partikular sa aspekto ng ekonomiya, kalusugan, edukasyon at imprastruktura. (Aileen Taliping)