Lotlot pineke sa Facebook

Nakatanggap kami ng friend request sa Facebook.

Galing sa isang Lotlot de Leon ang friend request na ‘yon.

Muntik na naming ma-accept si ‘Lotlot de Leon’, pero bigla naming napagtanto na friends na nga pala kami sa FB ng nanay ni Janine Gutierrez.

Second account ba ‘yon ni Lotlot?

Nag-message kami sa aktres at tinanong siya tungkol doon at nang sumagot siya, aba, tama ang duda namin na pekeng ‘Lotlot de Leon’ ang nag-friend request sa amin.

Sey ni Lotlot, “Good morning, Jun. Thank you for letting me know. Please help me report this account na lang. I will change na rin my profile pic for the official fan page. Salamat talaga!”

‘Kaloka nga at pineke sa Facebook si Lotlot.

Kaya careful, careful at huwag basta-basta mag-accept ng friend request at i-verify muna, ha!

Anyway, after ilang mga minuto pa ay nag-message sa amin si Lotlot at sinabing, “I changed the profile pic na rin ng fan page. ‘Yung kuha sa Star Awards na ang gamit ko.

“I’m also trying to verify na rin my page.”

Again, ingat-ingat sa mga pekeng account ng mga celebrity like Lotlot at baka mabiktima kayo, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)