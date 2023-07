Levonne Talion, Roman Ungco angat sa 1st PH Junior Golf

LUMUSOT sa butas ng karayom si Levonne Talion samantalang dinomina ni Roman Ungco ang mga karibal upang pangibabawan ang kanilang mga dibisyon sa 42 at 53 points sa International Container Terminal Services, Inc. 1st Junior Philippine Golf Tour 2023 Series Round 3 18-hole stroke play tournament nitong Linggo sa Valley Golf Club-North Course sa Antipolo.

Binirdie ni Talion ang pang-18 butas para mag-84 sa medal play at kumpetuhin ang clutch two-shot swing.

Nag-bogey ang pinakamahigpit niyang karibal na si Rafa Anciano sa panapos na par-4 hole sa mas unang flight, naghatid sa una upang ulitin ang tagumpay sa girls’ 13-14 division tapos nang sa Mt. Malarayat na rito’y inungusan niya rin ang huli ng isang puntos lang.

Tinapon ni Anciano ang apat na palo sa huling tatlong butas, kabilang ang double bogey sa No. 16 at tumapos ng 85 para sa 41 points.

Aktuwal na sumama si Chloe Lim sa tatlong labanan nang tablahan si Talion sa 11-over patungo sa huling tatlong butas. Pero nag-bogey-bogey-triple bogey siya para sa tersera sa 88 o 38 markers. (Ramil Cruz)